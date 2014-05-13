Рятувальники продовжують діставати з-під завалів будинку в Миколаєві тіла загиблих

Про це повідомляє миколаївське видання "Новини-N".

Тіло 60-річної жінки, в домашньому одязі рятувальники витягли з-під завалів будинку в Миколаєві. Також співробітники ДержНС впритул підібралися до ще одного тіла, яке знаходилося поряд з трупом жінки. Імовірно, це Юрій А., той самий, який, за версією правоохоронних органів, є винуватцем вибуху.

Разом з тим, під завалами виявлено ще одного загиблого. Однак кому належить тіло - невідомо.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві близько 11.00 співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали з-під завалів жінку, яка постраждала в результаті вибуху в багатоповерховому житловому будинку по вулиці Лазурна, 40. Разом з тим, прес-секретар управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Багрянцев повідомив, що жінку госпіталізовано, її стан стабільний.