Польща розкритикувала Угорщину за заяву про автономію для угорців в Україні

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це Туск сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

"Усвідомлюючи піклування про співгромадян за кордонами власної держави прем'єра Орбана (...), одночасно ми повинні звертати увагу, аби жодним чином - чи був такий намір, чи ні - не підтримувати тих дій сепаратистів, яких підтримує Росія та очевидною ціллю яких є руйнація Української держави", - сказав Туск.

Він назвав "невдалим" висловлювання Орбана та таким, що було висловлене у "невідповідному місці та у невідповідний час".

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Туск заявив, що Польща планує впливати на своїх країн-сусідів таким чином, аби їхні дії не нашкодити територіальній цілісності України.

Польський прем'єр відзначив, що планує публічно про це говорити під час найближчої зустрічі з Орбаном, яка відбудеться 15 травня у Братиславі в рамках саміту GLOBSEC, в якому теж візьме участь глава українського уряду Арсеній Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня, виступаючи з промовою в парламенті після складення присяги глави уряду Угорщини, Орбан заявив про необхідність автономії та подвійного громадянства для угорців, які живуть у сусідніх країнах, зокрема, в Україні.