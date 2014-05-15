У Раді оголосили тригодинну перерву

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов оголосив перерву після того, як парламент не зміг включити до порядку денного, зокрема, законопроект про співробітництво територіальних громад, оскільки включення цього законопроекту не підтримала група “Суверенна європейська Україна”.

Після цього в залі почали лунати вигуки, щоб група пояснила, чому вона не підтримує включення даного законопроекту.

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У відповідь Турчинов зазначив, що недоцільно “тренувати одне одного” в сесійній залі переголосовуванням і оголосив достроково перерву (ранкове засідання за регламентом завершується о 14-й годині — УНІАН), яка продовжиться до 16-ї години.

Турчинов запросив керівників фракцій та груп коаліції на консультації з приводу роботи парламенту.

Як повідомляв УНІАН, фракції КПУ та Партії регіонів покинули сесійну залу ВР.