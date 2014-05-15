Білорусь закликає всі сторони українського конфлікту негайно сісти за стіл переговорів - МЗС

Про це заявив сьогодні на брифінгу прес-секретар - начальник управління інформації МЗС Дмитро Мирончик, передає білоруське агентство БЕЛТА.

"Позиція Білорусі з питання федералізації в Україні була висловлена главою держави давно, і вона залишається незмінною. Ми неодноразово зверталися із закликом до всіх сторін українського конфлікту повною мірою усвідомити свою відповідальність за майбутнє України і, відкинувши амбіції, негайно сісти за стіл переговорів, - зазначив представник зовнішньополітичного відомства. - Ми вважаємо, що вирішення цього конфлікту повинно базуватися на об'єднувальних, а не роз'єднувальних началах, і його необхідно шукати насамперед в рамках широкого загальнонаціонального діалогу, в якому були б представлені інтереси всіх сил, що перебувають сьогодні по різні сторони барикад".

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Що стосується майбутніх виборів президента України, то Мирончик наголосив, що самостійне визначення подальшого напряму свого розвитку - це невід'ємне суверенне право українського народу, а вибори, на його думку, - це найкраща, найбільш прийнятна і демократична форма реалізації такого права.

"Вважаємо, що в ситуації, що склалася, Україні украй необхідна стабільна влада, легітимність якої базуватиметься на результатах виборів. Разом з тим важливо, щоб можливість для вільного волевиявлення мали громадяни всіх регіонів країни", - додав він.

Представники Білорусі візьмуть участь у спостереженні за майбутніми в Україні виборами як у національній якості, так і по лінії регіональних організацій. Це допоможе сформулювати їх адекватну оцінку, вважає Мирончик.

Відповідаючи на запитання журналістів, на якому рівні зараз здійснюються контакти між Мінськом і Києвом, Мирончик повідомив, що вони здійснюються на всіх рівнях, які необхідні для підтримки відносин між двома сусідніми дружніми країнами.

Довідка УНІАН. Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не облишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

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