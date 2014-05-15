Путіну не потрібен Донбас – депутат

Народний депутат від «УДАРу», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Каплін переконаний, що президенту РФ Володимиру Путіну не потрібен Донбас і що він перейшов межу у своїх військово-дипломатичних іграх.

Про це він сказав сьогодні під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«Путіну не потрібен Донбас, йому не потрібні металургійні комбінати, які там знаходяться, йому не потрібні шахти і шахтарі, у яких завжди була, буде і є позиція, яка здебільшого українська. Він перейшов кордон у своїх військово-дипломатичних іграх», - сказав він, додавши, що Путін використовуватиме тих, хто виступає за так звану ДНР.

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«З боку Москви буде використання цих людей, які повірили у якусь фейкову ідею. Ці люди будуть крайніми та озлобленими і на Київ, і на Москву», - додав він.