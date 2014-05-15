Каплін пропонує депутатам взяти ”відкріпні талони” і проголосувати 25 травня на сході України
22:59, 15 травня 2014Політика
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Народний депутат від «УДАРу», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Каплін пропонує своїм колегам проголосувати на виборах президента України 25 травня у східних областях, щоб показати громадянам приклад щодо необхідності обрання нового глави держави.
Каплін пропонує депутатам взяти ”відкріпні талони” і проголосувати 25 травня на сході України Фото УНІАН
Про це він сказав сьогодні під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».
”Я пропоную кожному депутату взяти ”відкріпні талони” і поїхати на Донбас, щоб проголосувати і показати, що Україна потребує нового президента, і дати їм (громадянам -УНІАН) приклад у голосуванні”, - сказав Каплін.
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При цьому він назвав помилкою чинного уряду відсутність у ньому представників півдня і сходу України. На переконання Капліна, присутність представників цього регіону допомогла б пом’якшити сьогоднішню ситуацію в країні, об’єднати людей.
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