Колишніх військових Криму масово переводять служити на Кавказ – «Інформаційний опір»

За оперативними даними «ІО», зокрема, перебіжчиків відправляють продовжувати службу в російських військових частинах у Кавказькому регіоні – здебільшого в Дагестані.

Разом з тим, відбувається призов на строкову службу хлопців у Криму. Відповідно до прийнятого в Росії екстериторіального принципу проходження строкової служби, кримчан відправляють служити у віддалені регіони РФ – здебільшого на Далекий Схід.

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Нагадаємо, Росія в березні анексувала український Крим. Частину військовослужбовців Збройних Сил України вирішили не переїздити на материкову Україну - вони залишилися в Криму і присягнули російській армії.