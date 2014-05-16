Колишніх військових Криму масово переводять служити на Кавказ – «Інформаційний опір»
15:21, 16 травня 2014Політика
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У Криму почався масовий процес відправки в нові місця служби колишніх українських військовослужбовців, які виявили бажання служити в Збройних силах Росії, повідомляє група «Інформаційний опір».
Росія відправляє солдатів на Кавказ / REUTERS
За оперативними даними «ІО», зокрема, перебіжчиків відправляють продовжувати службу в російських військових частинах у Кавказькому регіоні – здебільшого в Дагестані.
Разом з тим, відбувається призов на строкову службу хлопців у Криму. Відповідно до прийнятого в Росії екстериторіального принципу проходження строкової служби, кримчан відправляють служити у віддалені регіони РФ – здебільшого на Далекий Схід.
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Нагадаємо, Росія в березні анексувала український Крим. Частину військовослужбовців Збройних Сил України вирішили не переїздити на материкову Україну - вони залишилися в Криму і присягнули російській армії.
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