Бойовики обстрілюють з мінометів блокпост українських силовиків під Краматорськом - Тимчук

"За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", починаючи з 05.00 ранку проросійські терористи з невеликими паузами ведуть постійний обстріл блокпосту українських силовиків під Краматорському", - повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в соцмережі Facebook.

Він уточнив, що обстріл ведеться з мінометів. Позиції терористів, з яких ведеться обстріл, знаходяться в житлових кварталах міста.