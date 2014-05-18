Бойовики обстрілюють з мінометів блокпост українських силовиків під Краматорськом - Тимчук
12:00, 18 травня 2014Політика
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Починаючи з 5 ранку терористи обстрілюють з мінометів блокпост українських силовиків під Краматорськом.
Терористи обстрілюють з мінометів блок-пост українських силовиків під Краматорському - Тымчу / REUTERS
"За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", починаючи з 05.00 ранку проросійські терористи з невеликими паузами ведуть постійний обстріл блокпосту українських силовиків під Краматорському", - повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в соцмережі Facebook.
Він уточнив, що обстріл ведеться з мінометів. Позиції терористів, з яких ведеться обстріл, знаходяться в житлових кварталах міста.
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