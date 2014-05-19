Генпрокуратура вивчає так звані аналітичні архіви Пшонки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури з посиланням на заступника генерального прокурора Олексія Баганця.

Предметом досліджень слідчих Генпрокуратури є публікації у ЗМІ матеріалів так званих аналітичних записок, вилучених на дачі Пшонки. «Цей факт, який був опублікований у ЗМІ, є предметом розслідування слідчими Генеральної прокуратури. Ми запрошували до себе журналіста, який готував цю публікацію. Він надав відповідь, що дані матеріали він лише фотографував, а місцезнаходження самих оригіналів документів не повідомив», - наголосив Баганець і додав, що “вдалося встановити, що ці документи знаходяться в одному із воєнізованих формувань, яке брало участь у подіях в центрі Києва на початку цього року”.

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Баганець сказав: «Ми проводили негласні слідчі (розшукові) дії, і нам відомо, що так званий архів Пшонки знаходиться в одному із воєнізованих формувань, який начебто брав участь у подіях на Майдані. Ми ведемо переговори з його представниками, в тому числі і через журналістів і через громадських діячів та адвокатів, які з ними контактують. На сьогоднішній день поки позитивного результату немає».

Він звернувся до керівників цього формування з проханням передати до Генпрокуратури ці матеріали для того, щоб їх можна було перевірити в ході досудового розслідування.

Крім цього, Баганець повідомив про наявність у відомстві інформації про те, що повідомлення Антитерористичного центру, розміщені на сайті Служби безпеки України в лютому цього року, були підготовлені так званими аналітиками екс-керівництва Генеральної прокуратури. На думку заступника генпрокурора, вказані документи є дуже важливими для об’єктивного розслідування злочинної діяльності попередньої влади.

У ГПУ нагадали, що наприкінці березня інтернет-видання «Українська правда» опублікувало матеріали з особистого архіву Пшонки, в яких йшлося, зокрема про конкретні кроки влади у боротьбі з Майданом. Також у цих записках визначалась інформаційна політика, якої необхідно було дотримуватись правоохоронним та іншим державним органам під час подій у Києві, у тому числі призначення винними у розгоні студентів на Майдані тодішніх керівників державних органів (голову КМДА Олександра Попова, заступника РНБО Володимира Сівковича, начальника ГУ МВС в м. Києві Валерія Коряка).

Як повідомлялось, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення ексв-генпрокурором Пшонкою, за попередньою змовою з сином – народним депутатом Артемом Пшонкою та іншими службовими особами органів прокуратури, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), 368-2 ч. 3 (одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.