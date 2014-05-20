Пашинський заявляє про викрадення злочинцями частини майна з «Межигір'я»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пашинський сказав сьогодні на брифінгу.

За його словами, в «Межигір'ї» досі не проведена інвентаризація майна, але вже сьогодні можна констатувати, що “дуже багато майна, яке фактично належить народу України, яке було в «Межигір'ї», яке було на дачі у Пшонки, людьми, які себе називають активістами Майдану, а насправді це просто злочинці і мародери, привласнено це майно”.

Він зауважив, що всі резиденції колишніх високопосадовців мають бути передані у державну власність і, на його думку, на їхніх базах можна було б створити дитячі оздоровчі центри.Читайте такожГПУ вимагає повернути Межигір'я державі

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

22 лютого стало відомо, що Янукович залишив «Межигір’я».

23 лютого Верховна Рада повернула резиденцію екс-президента Віктора Януковича «Межигір‘я» в державну власність.

1 квітня в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов доручив Генпрокуратурі, МВС, СБУ та Фонду держмайна забезпечити інтереси держави при відчуженні деяких об'єктів державної власності, у тому числі "Межигір'я".