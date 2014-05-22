США помітили активність російської армії на кордоні з Україною - BBC

"Ми бачимо свідчення якоїсь активності на кордоні, але поки ще занадто рано робити будь-які висновки щодо того, чи стосуються ці дії відводу військ від кордону. Якщо це дійсно початок відводу, то ми вітаємо це", - повідомив у середу представник Білого дому Джей Карні, передає BBC.

Раніше президент Росії Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу повернути війська, що брали участь у навчаннях у прикордонних з Україною областях, до місць постійної дислокації.

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В НАТО кілька разів заявляли, що не бачать відведення військ.

У середу президент Володимир Путін ще раз наголосив, що війська передислоковують далі від кордону з Україною у зв'язку з виборами українського президента, які мають відбутися 25 травня.