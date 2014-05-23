США перенесли спільні військові навчання на території України

«Навчання "Швидкий тризуб-14" (Rapid Trident-14), що були заплановані на липень, перенесені на більш пізній термін у цьому році. Точні дати та учасники будуть визначені пізніше», - зазначив Девід Уестовер.

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Спочатку передбачалося, що навчання пройдуть біля Львова. В них мають взяти участь підрозділи збройних сил США, України, Вірменії, Азербайджану, Болгарії, Канади, Грузії, Німеччини, Молдавії, Польщі, Румунії та Великобританії.

За словами Девіда Уэстовера, дані навчання проводяться щороку під керівництвом українських військових і при підтримці їхніх американських колег», передає ИТАР-ТАСС.

Експерти вважають, що рішення про перенесення навчань на більш пізній термін було прийнято на тлі нестабільної ситуації в Україні.