У Донецькій області невідомі на екскаваторі намагалися вкрасти водопровід

Про це УНІАН повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що, коли на місце пошкодження виїхала аварійна бригада комунального підприємства «Вода Донбасу», її співробітники виявили, що невідомі екскаватором демонтують трубу на ділянці магістрального водоводу між Дружківкою та Константинывкою. Був викликаний наряд міліції, який затримав невідомих.

Читайте такожУ перестрілці В Слов'янську снарядом пошкодило газопровід - ЗМІЗа словами заступника директора департаменту ЖКГ Лариси Гусєвої, «невідомі встигли вкрасти близько 20 метрів труби, тепер подача води в міста Дзержинськ, Дружківка, Костянтинівка і ще сім сіл буде скорочена на 50%».

Гусєва також зазначила, що зараз комунальники шукають варіанти якнайшвидшого відновлення водоводу, однак, спрогнозувати, коли завершиться аварійно-відновлювальні роботи, на даний момент складно - стільки труби такого діаметру в КП «Вода Донбасу» зараз в наявності немає.