ЗМІ: Україна переходить до другої фази заходів для безвізового режиму ЄС

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

МЗС України у п'ятницю з офіційною підтримкою країни напередодні президентських виборів відвідали міністри закордонних справ Данії, Норвегії та Естонії. Вони зустрічалися з кандидатами в президенти. Також міністри нагадали, що після виборів очікується остаточне підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.

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"Ви переживате складний час, але ви маєте знати: у вас є друзі в Європі. Ми підтримуємо ваші зусилля до стабілізації, вітаємо проведення виборів,і, що найважливіше: ми поруч з вами у тривалій дорозі, яку ви починаєте цієї неділі: до реформ, до мирної, єдиної України", - підтримали українців європейські дипломати.