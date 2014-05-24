"Народний мер" Горлівки зник, коли мав вивезти сім'ю до Росії

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прихильників Сапунова. Він не виходить на зв'язок близько доби.

"Сьогодні Сапунов повинен був відвезти дружину і дочку на поїзд в Росію - у зв'язку з останніми подіями він вирішив відправити їх за межі України. Замість цього близько 11 годин ранку він зник, на зв'язок з дружиною перестав виходити", - розповіли його друзі.

Телефон Сапунова знаходиться поза зоною доступу.

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Друзі Сапунова знайшли його автомобіль. Ніяких слідів злому в автомобілі не було. У машині був включений магнітофон, а сама машина припаркована біля магазину з продажу камуфляжного одягу.

В кінці квітня Сапунов заявляв, що йде з посади "народного мера" нібито після спроби його викрадення.

Також саме в Горлівці зник місцевий депутат Володимир Рибак, якого сепаратисти жорстоко вбили.