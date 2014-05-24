Ще один "міністр" відхрестився від "уряду" ДНР
10:52, 24 травня 2014Політика
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Колишній керівник Управління з боротьби з економічною злочинністю в Донецькій області В'ячеслав Писаренко спростував свою участь в "уряді" так званої Донецької народної республіки.
Писаренко заявляє, що не є міністром ДНР / ТСН
Місцеві ЗМІ опублікували список "уряду" ДНР, до складу якого включили В'ячеслава Писаренко і визначили йому посаду "міністра юстиції" цієї псевдореспублики.
Про це пише ТСН.
В'ячеслав Писаренко офіційно заявив, що остання займана ним посада - начальник УМВС Херсонської області, а зараз він знаходиться в розпорядженні МВС України і ніякого відношення до "ДНР" не має, повідомляють у прес-службі донецької обласної міліції.
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"Ніяких посад в цій так званій республіці я не займаю, про вибір мене "міністром" дізнався з Інтернету, чому був неабияк здивований" - прокоментував своє "призначення" В'ячеслав Писаренко.
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