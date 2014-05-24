Українські військові вогнем із зенітної установки змусили вертольоти РФ змінити курс

Як повідомляє управління преси та інформації Міністерства оборони України, сьогодні, 24 травня, о 12.55 зафіксовано спробу перетину двома вертольотами Мі-35 ЗС Російської Федерації адміністративно-розмежувальної лінії між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

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«Військовослужбовці спостережного посту однієї з військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України, які виконують завдання за призначенням в районі мису Кутара у Херсонській області, попереджувальним вогнем із зенітної установки примусили провокаторів взяти зворотній курс», зазначається в повідомленні.