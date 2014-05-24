Українські військові вогнем із зенітної установки змусили вертольоти РФ змінити курс

18:13, 24 травня 2014
Політика
0 0

Військовослужбовці Збройних Сил України попередили спробу перетину російськими вертольотами Мі-35 адміністративно-розмежувальної лінії між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим.

Украинские военные не дали вертолетам РФ прилететь из Крыма / REUTERS

Як повідомляє управління преси та інформації Міністерства оборони України, сьогодні, 24 травня, о 12.55 зафіксовано спробу перетину двома вертольотами Мі-35 ЗС Російської Федерації адміністративно-розмежувальної лінії між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

Читайте такожУкраїнські силовики стискають кільце навколо терористів - Міноборони

«Військовослужбовці спостережного посту однієї з військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України, які виконують завдання за призначенням в районі мису Кутара у Херсонській області, попереджувальним вогнем із зенітної установки примусили провокаторів взяти зворотній курс», зазначається в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter