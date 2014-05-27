Кернес поки не збирається залишати Ізраїль - міськрада

Про це кореспондента УНІАН повідомив начальник Департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко, коментуючи інформацію в ЗМІ про нібито виліт Кернеса з ізраїльської клініки до США,

«Я тільки що з ним розмовляв. Він в Ізраїлі. Нікуди він не збирається, нікуди він не їде, ні до якої Америки він не летить», - сказав Сидоренко.

Він підкреслив, що розповсюджена інформація про нібито переліт Кернеса до США не відповідає дійсності.

«Нам про це нічого невідомо. Я не знаю, хто їм про це сказав, це маячня», - наголосив Сидоренко.

Читайте такожУ МВС розповіли про те, як розслідують замах на КернесаСьогодні харківські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що Кернес вилетів з Ізраїлю в США.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час пробіжки невідомий завдав вогнепального поранення Кернесу. Мер отримав поранення у спину. Того ж дня після операції в Харкові Кернеса на літаку транспортували до Ізраїлю.

Довідка УНІАН. У березні Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Як повідомив на прес-конференції 13 березня заступник генерального прокурора України Олексій Баганець, відомством прийнято до розслідування кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі двох євромайданівців у Харкові.

13 березня Печерський районний суд міста Києва обрав Кернесу запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту.

28 квітня після замаху на Кернеса за клопотанням захисту Печерський районний суд міста Києва змінив Кернесу запобіжний захід на особисту поруку. За нього особисто поручився народний депутат від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв.