Нацгвардія заявляє про ліквідацію бойовиків, які обстріляли вертоліт під Слов’янськом
Групу злочинців, причетних до обстрілу, знищено, повідомляє прес-служба Нацгвардії.
Національна гвардія заявляє, що знищила бойовиків, які обстріляли вертоліт Мі-8 під Слов’янськом.
Як повідомляє прес-служба Нацгвардії, у відповідь на дії терористів силами АТО було здійснено артилерійський та авіаційний обстріл території, з якої вівся вогонь, в результаті група злочинців, причетних до обстрілу, була знищена.
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Як повідомляв УНІАН, під Слов’янськом близько 12.30 під час розвантаження продуктів харчування на четвертий блокпост терористи підбили вертоліт Мі-8 Національної гвардії України, внаслідок чого загинуло 12 чоловік.
Згідно з інформацією прес-служби Нацгвардії, серед загиблих - шестеро військовослужбовців Національної гвардії, включаючи екіпаж вертольота, і шестеро представників спецпідрозділу «Беркут». Один військовослужбовець Національної гвардії залишився живим і перебуває у важкому стані.
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Серед загиблих - начальник Управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький.