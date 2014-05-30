Силовики завадили бойовикам прорватися із Слов’янська у бік Красного Лиману

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це заявив командувач Нацгвардії Степан Полторак.

За словами Полторака, бойовики напали на один із блокпостів, який за своїм природним розташуванням мав деякі вразливості. Українські силовики, знаючи про цей факт, влаштували засідку і нанесли втрати нападникам.

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«Спроба прориву зі Слов’янська у бік Красного Лиману була відбита. Вони понесли серйозні втрати у живій силі, у транспорті. Озброєння та екіпіровка, які в них є, досить серйозні, однак вони їм не допомогли», – зазначив Полторак.

Він підкреслив, що на сьогодні Національна гвардія отримала і продовжує отримувати достатню кількість екіпірування та військової техніки, що дозволяє вести ефективні антитерористичні дії.