Тарасюк сподівається, що в опозиції вистачить здорового глузду

Лідер Народного руху України, народний депутат НУ-НС Борис ТАРАСЮК допускає зміну місця проведення засідань парламентської коаліції в разі продовження блокування трибуни Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначив Б.ТАРАСЮК, згідно із законами, засідання парламенту проводяться у приміщенні за адресою вул. Грушевського, 5, однак допускаються й інші місця. Разом з тим, за словами Б.ТАРАСЮКА, НРУ сподівається, що “в опозиції вистачить здорового глузду” повернутися до роботи в межах регламенту. “Не ми порушуємо регламент, а опозиція”, - зазначив лідер НРУ.