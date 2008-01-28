Тарасюк сподівається, що в опозиції вистачить здорового глузду
20:13, 28 січня 2008Політика
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"Місце зустрічі" змінити можна
Лідер Народного руху України, народний депутат НУ-НС Борис ТАРАСЮК допускає зміну місця проведення засідань парламентської коаліції в разі продовження блокування трибуни Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
Як зазначив Б.ТАРАСЮК, згідно із законами, засідання парламенту проводяться у приміщенні за адресою вул. Грушевського, 5, однак допускаються й інші місця. Разом з тим, за словами Б.ТАРАСЮКА, НРУ сподівається, що “в опозиції вистачить здорового глузду” повернутися до роботи в межах регламенту. “Не ми порушуємо регламент, а опозиція”, - зазначив лідер НРУ.
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