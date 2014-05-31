Прикордонники спростовують затримання автобуса з дітьми на кордоні з Росією

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Держприкордонслужбі.

«Державна прикордонна служба України заявляє, що на державному кордоні з Росією жодного автобусу з дітьми не затримували, як і не з’являлися на кордоні автобуси з дітьми-біженцями. Інформацію про начебто затримання українськими прикордонниками автобуса з дітьми на кордоні з Росією та що діти були вимушені залишати Україну пішки широко розповсюджують російські засоби масової інформації з посиланням на уповноваженого із прав дітей при Президентові Російської Федерації Павла Астахова», - зазначається в повідомленні.

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В Держприкордонслужбі підкреслили, що прикордонники не затримували транспортні засоби, які б перевозили дітей, в тому числі й дітей-біженців, до Росії. Також на кордоні з Росією не було жодного громадянина, який би висловив бажання отримати статус біженця в даній країні, додали у відомстві.

В прикордонній службі також констатували, що «голослівні заяви, які базуються на відвертій брехні та не мають жодного підґрунтя, стали звичними для багатьох політиків Росії. Проте безпідставна заява Павла Астахова, як посадової особи, що повинна контролювати дотримання законних прав дітей, яскраво показує його моральний рівень та «небайдужість» до проблем дітей».

«Державна прикордонна служба України не перешкоджає перетину кордону дітьми і на законних підставах вони вільно можуть перетинати державний кордон України. Прикладом цього є виїзд дітей на оздоровлення до Криму. 177 дітей у супроводі 22 дорослих вчора були оформлені в залізничному контрольному пункті «Мелітополь»», - наголошується у повідомленні.