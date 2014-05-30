У Міноборони не знають, де знаходяться 200 дітей, яких вивезли зі Слов'янська

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов сказав під час брифінгу по телефону, відповідаючи на запитання щодо вивезення дітей зі Слов'янська.

“Ситуація із вивозом дітей з міста Слов'янськ досить незрозуміла. Станом на сьогодні не відомо, де перебуває близько 200 дітей”, - сказав Селезньов.

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Він зазначив, що остання інформація, яку було отримано вчора, — колона автобусів намагалася виїхати зі Слов'янська. Крайня точка, де вона перебувала, — це блок-пост сепаратистів на виїзді з міста, далі ця колона рухатись не стала.

Водночас до керівництва АТО не надходило жодних запитів з боку самопроголошеної влади Слов'янська щодо забезпечення відповідних умов для переміщення дітей за визначеним напрямком.

“Де перебувають діти — невідомо”, - додав Селезньов.

Раніше Селезньов телефоном повідомив УНІАН, що автобуси з дітьми зі Слов’янська знаходяться на блокпосту бойовиків.

Крім цього, Селезньов зазначив, що «така ситуація викликає певні ризики для дітей».

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що планується «евакуювати» близько 200 дітей зі Слов'янська і відправити їх на якийсь час до Криму і Підмосков'я.