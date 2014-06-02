Порушені СК РФ справи проти українських військовиків не матимуть правових наслідків - ГПУ

У зв’язку з розповсюдженням інформації Слідчого комітету Російської Федерації щодо порушення кримінальної справи стосовно військовослужбовців Збройних Сил України Генеральна прокуратура України заявляє, що сприяння високопосадовців РФ незаконним озброєним формуванням в Україні носить ознаки підтримки міжнародного тероризму, а відкриті справи не матимуть правових наслідків.

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

"У зв’язку з розповсюдженням інформації Слідчого комітету Російської Федерації щодо порушення кримінальної справи відносно військовослужбовців Збройних Сил України Генеральна прокуратура України поширила заяву. У ній, зокрема, наголошується на тому, що участь суб’єктів боротьби з тероризмом в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей здійснюється у повній відповідності до положень національного законодавства України та норм міжнародного права. Тому посилання на Женевську конвенцію «Про захист цивільного населення під час війни» 1949 року є абсолютно недоречним. Забезпечення конституційного порядку на цих територіях є прямим обов’язком держави відповідно до Основного закону України, законів «Про основи національної безпеки України», «Про боротьбу з тероризмом» та інших актів чинного законодавства", - зазначають в ГПУ.

Читайте такожРосія подасть в РБ ООН проект резолюції щодо УкраїниПри цьому, як підкреслюють в Генпрокуратурі, "апелювання російської сторони до норм міжнародного гуманітарного права викликають подив з огляду на бездіяльність посадових осіб Російської Федерації, які фактично сприяють безперешкодному проникненню на територію України через кордон незаконних озброєних формувань".

"Ці дії можуть мати ознаки сприяння міжнародному тероризму. У такий спосіб, на нашу думку, здійснюється відверта спроба замаскувати безпосередню участь окремих громадян Російської Федерації у злочинах, за якими органами прокуратури ведеться розслідування. З огляду на це, повідомлення Слідчого комітету Російської Федерації не матиме жодних правових наслідків щодо працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та інших учасників антитерористичних заходів в Україні, що діють в межах наданих повноважень", - зазначається в заяві ГПУ.