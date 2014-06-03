ГПУ внесла до Ради подання щодо притягнення Олійника та Калєтніка до кримінальної відповідальності

Генеральна прокуратура України внесла до Верховної Ради подання щодо зняття депутатської недоторканості та притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України Володимира Олійника, Ігоря Калєтніка та Олега Царьова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконувач обов'язків генерального прокурора України Олег Махніцький на прес-конференції в Києві.

За його словами, сьогодні розглядається питання про причетність народних депутатів, депутатів місцевих рад, місцевих чиновників до вчинення сепаратистьких дій.

Читайте такожРада дозволила заарештувати Царьова

У рамках цього кримінального провадження перевіряється діяльність цих осіб і по мірі здобуття доказової бази готуються подання, й на сьогодні вже внесено три подання щодо трьох вищеназваних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, проти депутата від ПР Царьова відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.

В.о. генпрокурора Махніцький звернувся до Верховної Ради з поданням про позбавлення Царьова депутатських повноважень для притягнення до кримінальної відповідальності.

Читайте такожПР розвалюється на очах, Царьова готуються заарештувати: засідання ВР онлайн

Сьогодні, 3 червня, Верховна Рада дала згоду на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності та його арешт.

9 травня Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка та народного депутата Володимира Олійника за фактом фальсифікації підрахунку голосів під час пленарного засідання парламенту, яке відбулося 16 січня 2014 року.

Нагадаємо, 16 січня тодішні провладні фракції ухвалили "у ручному режимі" ряд законів, що обмежували конституційні права і свободи громадян. Зокрема, ВР посилила обмеження на проведення масових акцій, амністувала співробітників спецпідрозділу "Беркут", які били мирних демонстрантів, ввела відповідальність за наклеп і жорстко регламентувала діяльність ЗМІ.

28 лютого Верховна Рада скасувала ці репресивні закони.