Бойовики з "ДНР" зайнялися конфіскацією майна та вимагають гроші у місцевих комерсантів - ЗМІ
Місцеві жителі відзначають, що сепаратисти можуть мати у своєму розпорядженні бази податкової інспекції - об'єктами їхнього грабежу виступають у першу чергу місцеві підприємці.
Прихильники ДНР почали масові конфіскації майна / REUTERS
Активісти самопроголошеної "Донецької народної республіки" почали кампанію з відбирання майна у місцевого населення, повідомляє 0629.
Маріупольські підприємці скаржаться, що бойовики вимагають у них гроші.
За словами жителів Донецька, бійці "ДНР" пояснюють це необхідністю "поповнення фонду оборони".
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"Вони публічно говорять, що забирають тільки предмети розкоші. Але у мого товариша днями конфіскували дві машини, обладнані для перевезення продуктів. Він підприємець з невеликими доходами, за ці машини йому потрібно якось розрахуватися, але в "ДНР" це нікого не цікавить. Звертатися до міліції марно, та він і боїться виставляти якісь претензії", - каже донеччанин Володимир В.
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За його словами, сепаратисти явно мають у своєму розпорядженні бази податкової інспекції, оскільки об'єктами злочинів виступають у першу чергу місцеві підприємці. За словами очевидців, у них відбираються не тільки "предмети розкоші", але й все, що сподобається грабіжникам.
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Сьогодні озброєні бойовики "ДНР" штурмували офіс підприємця в Торезі за відмову платити податки, пише "ОстроВ". Про це виданню повідомило джерело в правоохоронних органах.
"Штурмують офіс комерсанта, розташований поруч з прокуратурою. Він відмовився платити податки ДНР", - сказав співрозмовник агентства.