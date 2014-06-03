Україна подала до Європейського суду з прав людини два позови до Росії

Про це повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Верховної Ради, зазначається на Урядовому порталі.

«Також ми готуємо інші позови, у тому числі до органів державної влади та управління Російської Федерації за незаконне захоплення і пограбування України. За це треба буде відповідати», - наголосив він.

Яценюк зазначив, що Генеральна прокуратура України розпочала розслідування стосовно української власності в Криму після анексії Криму Росією. «У рамках кримінальної справи український уряд подає позов на суму більш ніж 1 трильйон гривень», - сказав він.

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Яценюк нагадав, що з 2005 року Російська Федерація заявляла, що Україна нібито краде газ в Росії, і додав: «Зараз я можу сміливо заявити: газ крадуть росіяни». «Вони вкрали в нас територію, вкрали «Чорноморнафтогаз», вкрали 2,2 млрд кубічних метрів газу, які знаходяться в Криму», - додав прем’єр.

Яценюк підкреслив, що українська сторона використовує всі можливі законні методи для того, щоб притягнути Російську Федерацію до суду: «Ми усвідомлюємо, що такі судові процеси не проходять за місяць. Але такі судові процеси будуть мати результати».

«До речі, я окремо скажу ще й по Криму. Ви, напевно, пригадуєте дискусію, яка була з 2005 року про те, що Російська Федерація заявляла, що начебто Україна краде газ у Росії. Зараз я можу сміливо заявити: газ воруют русские. Они у нас украли территорию, они у нас украли «Черноморнефтегаз», они у нас украли 2,2 миллиарда кубических метров газа, которые сейчас находятся в Крыму. Так кто ворюги?», - заявив Яценюк.