Дивіться засідання Верховної Ради у прямому ефірі

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному засідання парламенту.

Також ВР планує включити до порядку денного проект постанови про Звернення ВР до Кабінету міністрів України щодо денонсації Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і РФ.

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Крім того, серед інших питань на сьогодні, зокрема, проект постанови про утворення ТСК ВР з контролю за розслідуваннями особливо резонансних кримінальних справ з метою недопущення політичних репресій та запобігання уникнення покарання вищими посадовими особами держави, які скоїли злочин.

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Також планується розглянути питання про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки використання коштів, перерахованих громадянами України на підтримку Збройних сил України та видатків державного бюджету України, спрямованих на потреби ЗСУ.