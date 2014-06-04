В окупованому Криму скасували вибори мерів і створили 25 округів для виборів Держради

Як повідомляється на сайті так званої Держради Криму, згідно з прийнятим рішенням, у Криму буде 11 міських округів, 14 муніципальних районів, два міських поселення і безліч сільських поселень, селищ та селищ міського типу. Їх межі встановлені у межах кордонів, які діяли до анексії Криму Російською Федерацією.

Також у другому читанні прийнято проект закону «Про структуру і найменуванні органів місцевого самоврядування в Республіці Крим, чисельність, терміни повноважень і дати проведення виборів депутатів представницьких органів муніципальних утворень першого скликання в Республіці Крим».

У міських округах та міських поселеннях представницький орган муніципального утворення обирається на муніципальних виборах.

Глави муніципальних утворень обираються з числа депутатів, місцеву адміністрацію очолює голова, який призначається на посаду за контрактом відповідно до закону «Про принципи організації органів місцевого управління Російської Федерації».

У сільських поселеннях представницький орган також обирається на муніципальних виборах, а глава обирається з числа депутатів.

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Також Держрада затвердив схему 25 одномандатних виборчих округів з виборів депутатів Держради. Найбільший - Алуштинський (близько 73 тисячі виборців). Найменший - Білогірський (49 тисяч виборців).

Як відомо, 14 вересня у РФ - єдиний день голосування.

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими, нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% громадян, які взяли участь у ньому, проголосували за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.