Причиною неякісної роботи виборчих комісій та фальсифікацій стало об‘єднання різних виборів у одні - юрист

Об‘єднання чотирьох форматів виборів в одні (виборів президента, мера, та депутатів Київради по партійних списках та мажоритарних округах) призвело до багатьох складнощів, які, в свою чергу, серйозно позначилися на якості виборів в цілому, заявив в інтерв‘ю РБК-Україна Василь Кривобок, правозахисник, співзасновник юридичної фірми «Добродії», довірена особа кандидата в депутати Київради від ВО «Батьківщина» по мажоритарному округу №34 Ганни Свириденко.

Він зауважив, що від жодного мажоритарника, та, навіть, від кандидатів у мери, у виборчих комісіях представників не було. Комісії були сформовані в основному політичними силами, від яких йшли кандидати у президенти. «Мажоритарник, що йшов, скажімо від «УДАРу», автоматично отримував більше підтримки в комісіях, а інші мажоритарники не мали в комісіях своїх представників взагалі, тому були менш убезпечені від можливих зловживань під час підготовки виборів, голосування і підрахунку голосів», - прокоментував юрист.

Крім того, за його словами, в цілому відмічалася недостатня кількість членів комісій, а звідси їх перевантаження і об‘єктивно неякісна робота. Юрист також зазначає погану підготовку приміщень для дільниць. «Подекуди в одному приміщенні розміщувалося по дві, а то й чотири виборчі дільниці. Така ситуація мала багато негативних наслідків. Один з них – велика кількість виборців не змогли фізично проголосувати через великі черги, особливо старенькі люди», - зазначив Кривобок.

Крім того, за словами юриста, на цих виборах було зафіксовано чимало махінацій, в яких були задіяні саме члени виборчих комісій в зговорі та за підтримки зацікавлених спостерігачів та довірених осіб. «Ми зіткнулися з тим, що в ситуації коли більшість складу комісії та більшість присутніх на дільниці спостерігачів офіційно налаштовані на користь одного з мажоритарників, організувати свої дії і боротися із цими махінаціями практично неможливо», - охарактеризував ситуацію на виборах.

В інтерв‘ю Кривобок розповів, що на виборах були «зафіксовані одноразові або поетапні «вброси» додаткових бюлетенів за певного кандидата, було організовано голосування за так званих «мертвих душ», «завдяки» неякісним спискам виборців, «перекидання» в останній момент бюлетенів з відміткою за «технічного» кандидата в стопку з бюлетенями кандидата, якому треба «допомогти» набрати голосів».

Нагадаємо, за результатами виборів у Київраду представники партії «УДАР Віталія Кличка» отримали 30 мандатів; «Радикальної партії Ляшка» - 7; ВО «Свобода» - 5; партії «Самопоміч» - 5; партії «Нове життя» - 3; партії «Громадянська позиція» - 3; партії «Батьківщина» - 3; партії «Єдність» - 2; партії «Демократичний Альянс» - 2 мандати.

Як повідомляв УНІАН, вибори депутатів Київради відбулися за змішаною системою: 60 депутатів обиралися за партійними списками в багатомандатному окрузі і 60 - в одномандатних округах.