Оголошені США санкції проти двох нафтових гігантів РФ почнуть діяти з 21 листопада.

У четвер ціна на російську нафту марки Urals у чорноморському порту Новоросійськ впала до 36,61 долара за барель, що є найнижчим показником з березня 2023 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Попит на російську нафту на міжнародних ринках різко впав після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа 22 жовтня внесла до чорного списку "Роснефть" та "Лукойл", щоб посилити тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні.

Для російських нафтових компаній падіння цін зменшить суму податків, які вони сплачують до скарбниці Москви, допомагаючи фінансувати війну в Україні. Доходи від нафти та газу становлять близько чверті державного бюджету країни.

Ряд нафтопереробних заводів в Китаї, Індії та Туреччині вже призупиняють закупівлі палива та шукають альтернативні джерела постачання, не чекаючи кінцевого терміну 21 листопада, коли санкції вступають в силу.

Нафта Urals почала торгуватися зі значними знижками до міжнародних еталонних цін після оголошення санкцій. Знижки на цю нафту з двох регіонів наприкінці минулого тижня зросли в середньому до 23,52 долара за барель до еталонної ціни Brent, що є найбільшим показником з червня 2023 року.

Це свідчить про те, що покупці обережно ставляться до торгівлі російськими барелями. США попередили про можливість вторинних санкцій для тих, хто продовжуватиме купувати нафту в РФ.

Санкції проти російських компаній - важливі новини

Нагадаємо, що влада США оголосила про нові санкції проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл" 22 жовтня. Під санкції потрапили також дочірні компанії нафтових гігантів, доля в яких на 50% або більше належить двом корпораціям. Сумарно таких нарахували 28 у "Роснефти" та 6 у "Лукойла".

Після оголошення про санкції на одному з найбільших у світі нафтових родовищ West Qurna-2 в Іраці розпочалася криза. Місцева влада зупинила усі грошові та нафтові виплати компанії. Родовище належить "Лукойлу".

