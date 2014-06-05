У Красному Лимані знищили склад боєприпасів, що належали терористам

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, минулої доби військовослужбовці знайшли чергове підтвердження протиправних дій терористів, які використовують будівлі медичних закладів, шкіл, дитячих садочків для облаштування своїх схованок та баз.

Унаслідок дій мінометних підрозділів Збройних сил України було знищено склад боєприпасів. Саме з цього складу бойовики брали снаряди, якими розстрілювали житлові квартали міста Слов’янськ та блокпости українських військовослужбовців.

Як і раніше бойовики діють підступно із засідок. Підтвердженням цьому є зухвалий напад на колону українських військовослужбовців, що рухалася за визначеним маршрутом на півночі Донецької області. Під час вогневого зіткнення бойовиків було нейтралізовано, а їхній транспортний засіб знищено. Втрат серед військовослужбовців немає.

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Пострілами із ПЗРК та зенітної установки терористи пошкодили 2 українських вертольоти. Завдяки вмілим діям льотчиків авіаційна техніка приземлилася на майданчики приземлення. Двох травмованих льотчиків доставлено до медичних закладів, де їм було надано кваліфіковану медичну допомогу.

Авіаційна техніка, яка була пошкоджена, відновлюється силами авіаторів і найближчим часом буде використовуватись за призначенням.