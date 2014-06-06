Путін та Олланд півтори години говорили про Україну, але не зробили жодних заяв

Їхня зустріч тривала понад півтори години, після чого президенти потиснули один одному руки. Путін і Олланд за підсумками переговорів не зробили жодних заяв, але тепло попрощалися на ганку Єлисейського палацу, передає ТСН.

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У той же час прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що керівники двох країн "досить детально зупинилися на різних аспектах врегулювання кризи в Україні".