Зі Слов'янська евакуювали 350 дітей - ОДА

«Діти з батьками вивезені з міста Слов'янськ, на території якого зараз проводиться антитерористична операція», - заявила в.о. заступника голови Донецької облдержадміністрації Тамара Лук'янчук.

Читайте такожСлов'янськ залишився без централізованого водопостачання200 осіб приїхали до дитячого табору «Сонячний берег» в селі Сергіївка Одеської області завдяки зусиллям благодійного фонду Віталія Хомутинника, управління у справах сім'ї та молоді Донецької обладміністрації та міської ради Слов'янська.

Ще 150 осіб відправляються до дитячого табору в Харківській області.

«Також за його ініціативою готуємо до відправлення дітей з інших міст Донецької області. Зараз нам потрібна підтримка з будь-якого боку. Всіх, у кого є така можливість, просимо звертатися в обладміністрацію зі своїми ініціативами», - додала Лук'янчук.