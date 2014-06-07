Більдт попереджає Росію утриматися від створення перешкод євроінтеграції України

„Ми сердечно вітаємо Петра Порошенка, який вступив на посаду президента України. Російські погрози на адресу Угоди про асоціацію Україна-ЄС не повинні бути допущені. Якщо Росія буде застосовувати санкції, ми повинні бути готові застосувати санкції проти Росії”, - написав він на своїй сторінці в Твіттері.Читайте такожЄвроінтеграція може стати національною ідеєю та об`єднати Україну - Порошенко

Крім того, Більдт вважає, що у президента Росії Володимира Путіна „немає абсолютно ніяких підстав стверджують, що вільна торгівля між Україною та ЄС буде болючою для економіки Росії”. „Проводяться переговори експертів”, - нагадав глава МЗС.