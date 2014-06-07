Більдт попереджає Росію утриматися від створення перешкод євроінтеграції України
13:52, 07 червня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт сердечно вітає Петра Порошенка зі вступом на посаду президента України і попереджає Росію утриматися від будь-яких дій, спрямованих проти європейської інтеграції держави.
Більдт попереджає Росію утриматися від створення перешкод євроінтеграції України
„Ми сердечно вітаємо Петра Порошенка, який вступив на посаду президента України. Російські погрози на адресу Угоди про асоціацію Україна-ЄС не повинні бути допущені. Якщо Росія буде застосовувати санкції, ми повинні бути готові застосувати санкції проти Росії”, - написав він на своїй сторінці в Твіттері.Читайте такожЄвроінтеграція може стати національною ідеєю та об`єднати Україну - Порошенко
Крім того, Більдт вважає, що у президента Росії Володимира Путіна „немає абсолютно ніяких підстав стверджують, що вільна торгівля між Україною та ЄС буде болючою для економіки Росії”. „Проводяться переговори експертів”, - нагадав глава МЗС.
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