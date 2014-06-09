Генсек НАТО вважає, що Росія почала вести більш самовпевнену політику
Генсек НАТО Андерс Фоґ Расмуссен вважає, що Росія почала вести більш самовпевнену політику, ніж раніше.
Про це він сказав одразу після перемов із росіянами в ексклюзивному інтерв`ю ТСН.Тиждень.
Расмуссен зазначив, що не знає про найближчі плани Росії, але зауважив, що вона проводить набагато більш самовпевнену політику, ніж раніше.
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«Вона дуже чітко продемонстровала це своєю агресією проти України і значним збільшенням військової присутності на українських кордонах. І, на жаль, я думаю, ми ще будемо спостерігати таку ”самовпевнену” російську політику ще досить тривалий час», - заявив генсек НАТО.
Говорячи про агресію Росії, він зауважив, що Росія запровадила ”новий стиль війни”: «Вони відправляють своїх військових без шевронів, ”зелених чоловічків”, і це поєднується зі складною інформаційною або ”дезінформаційною” кампанію. Це новий стиль війни, з якою нам доведеться мати справу. І ми почали готуватися до того, щоби поліпшити нашу здатність відбивати такі приховані атаки».
Як повідомляв УНІАН, 3 червня у Брюсселі НАТО вчергове закликало Росію повернути Україні Крим, відвести війська від кордону і не підтримувати терористів.