Генсек НАТО вважає, що Росія почала вести більш самовпевнену політику

Про це він сказав одразу після перемов із росіянами в ексклюзивному інтерв`ю ТСН.Тиждень.

Расмуссен зазначив, що не знає про найближчі плани Росії, але зауважив, що вона проводить набагато більш самовпевнену політику, ніж раніше.

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«Вона дуже чітко продемонстровала це своєю агресією проти України і значним збільшенням військової присутності на українських кордонах. І, на жаль, я думаю, ми ще будемо спостерігати таку ”самовпевнену” російську політику ще досить тривалий час», - заявив генсек НАТО.

Говорячи про агресію Росії, він зауважив, що Росія запровадила ”новий стиль війни”: «Вони відправляють своїх військових без шевронів, ”зелених чоловічків”, і це поєднується зі складною інформаційною або ”дезінформаційною” кампанію. Це новий стиль війни, з якою нам доведеться мати справу. І ми почали готуватися до того, щоби поліпшити нашу здатність відбивати такі приховані атаки».

Як повідомляв УНІАН, 3 червня у Брюсселі НАТО вчергове закликало Росію повернути Україні Крим, відвести війська від кордону і не підтримувати терористів.