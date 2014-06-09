У Миколаєві розшукують 3 мешканців п'ятиповерхівки, в якій стався вибух

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС у Миколаївській області, йдеться про родину, яка мешкала у тій квартирі, де стався вибух.

На 8 ранку відсутня інформація про місце перебування 3 осіб: Валентина Адамівна Кривчик, Сергій Миколайович Кривчик і Альона Владиславівна Кривчик, повідомляє сайт НикВести.

Рятувальники закликають громадян, яким хоч щось відомо про місце перебування цієї родини або контактні дані, звертатися до Служби порятунку за номером "101".

Мешканці будинку не повідомляли поки що про те, що під завалами можуть бути їх родичі або близькі.

Роботи з розбору завалів продовжуються.

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Як повідомляв УНІАН, 9 червня о 04.59 у м. Миколаїв по вул. Молодогвардійська, 28, у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух – попередньо, побутового газу – без подальшого горіння.

Вибухом зруйновано міжповерхове перекриття.

В результаті вибуху травмовано 3 людей, один з яких госпіталізований у тяжкому стані.

За даними ГУ ДСНС області, було евакуйовано 54 мешканців.

До ліквідації наслідків вибуху залучено від ДСНС 10 од. техніки і 55 осіб особового складу.