Живі і здорові Черновецький і Добкін залишаться на своїх місцях?

Розмови про дострокові вибори депутатів Київської і Харківської міськрад, а також мерів цих міст у 2008 році, схоже, так і залишаться розмовами, пише Коммерсантъ-Україна. Члени парламентського комітету з питань державного будівництва Олександр Омельченко і Анатолій Матвієнко заявили, що для перевиборів парламент поки не має ніяких юридичних підстав. Втім, у БЮТ і блоці "Наша Україна–Народна Самооборона" (НУНС) таку думку поділяють не всі.

Вчора Анатолій Матвієнко (НУНС) висловив упевненість в тому, що перевиборів депутатів місцевих рад і мерів міст у 2008 році не буде. "Не бачу сенсу проводити вибори заради виборів. Дострокові вибори потрібні тільки за умови, що в розділ Конституції про місцеве самоврядування ми внесемо зміни, передбачені законопроектом #3207-1, - сказав пан Матвієнко.– Думаю, якщо ми працюватимемо дуже швидко, то найближча дата дострокових виборів до місцевих рад – це березень 2009 року".

Слід зазначити, що питання про включення до порядку денного Верховної ради законопроекту #3207-1, який може істотно обмежити вплив державних адміністрацій на місцеві ради, поки не стоїть. На думку постійного представника президента в Конституційному суді Марини Ставнійчук, голосування по цьому документу взагалі не буде. "Національна конституційна рада врахує цей законопроект при розробці тексту нової Конституції", - сказала вона.

Заяву Матвієнка можна розцінювати як визнання того, що ключові передвиборчі обіцянки НУНС і БЮТ про переобрання депутатів Київської і Харківської міськрад, а також мерів цих міст Леоніда Черновецького і Михайла Добкіна виконані не будуть, відзначає видання. Це припущення Ъ підтвердив і глава парламентського комітету з питань державного будівництва Олександр Омельченко (НУНС). "Для перевиборів у Києві і Харкові парламенту потрібний привід. Наприклад, рішення місцевого референдуму, кримінальна справа відносно мера або рішення суду, - пояснив він.– На сьогоднішній день ні в Києві, ні в Харкові, ні в інших містах, де є живі і здорові мери, юридичних підстав для перевиборів немає".

Тим часом у БЮТ розглядають як мінімум два сценарії, за якими перевибори в Харкові мають пройти не пізніше вересня цього року. "Якщо комісія парламентського комітету з питань держбудівництва, яка створена за поданням харківського губернатора Арсена Авакова, до кінця лютого встановить порушення законодавства з боку Харківської міськради і мера, то Верховна рада зможе призначити перевибори вже на початку травня, - сказав народний депутат Олександр Фельдман.– Якщо найближчим часом буде створена спеціальна слідча комісія з вивчення порушень керівництва Харківської міськради, то за результатами перших трьох місяців її роботи Рада зможе ухвалити рішення про призначення дострокових виборів на початку вересня".

Не збираються відмовлятися від передвиборчих обіцянок і в НУНС. "Пункт про перевибори в Києві зафіксований у коаліційній угоді, і Анатолій Матвієнко його не може відмінити, - заявив народний депутат Кирило Куликов.– Гостра необхідність усунення Черновецького від влади назріла навіть в рамках чинного законодавства". При цьому він заявив, що вибори київського мера "пройдуть вже цієї весни".

Сам Леонід Черновецький до заяв про свою можливу відставку інтересу не виявляє. "Вважаю, що ця тема вже давно стала неактуальною навіть для політиків другого ешелону – сказав пан Черновецький.– Втім, я не боюся ніяких перевиборів і навпаки вважаю, що в них була б якась користь для киян: по-перше, я їх у будь-якому випадку виграю, а по-друге, це була б відмінна перевірка курсу, вибраного мною і моєю командою, а також кінець політичної демагогії незрілих політиків". Керівництво Харківської міськради теж упевнене, що працюватиме весь відведений законом термін – до 2011 року. "Всі розмови про перевибори – це передвиборча провокація декількох політиків з НУНС. Ні від Матвієнка, ні, скажімо, від Юрія Єханурова подібних заяв я не чув", - заявив секретар Харківської міськради Геннадій Кернес.