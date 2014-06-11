Прокуратура вивчає забезпечення продуктами та використання у військових частинах сухпайків
Прокуратура Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері перевіряє продовольче забезпечення та використання у військових частинах сухих пайків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, проводиться перевірка додержання законодавства щодо використання у військових частинах сухих пайків, у тому числі виробництва США, придбаних для продовольчого забезпечення українських військовослужбовців.
Читайте такожУ зону АТО щодоби відправляють понад 2,5 тисяч сухпайків - Міноборони
За інформацією МВС України, виявлено факт незаконного продажу американських сухих пайків, у зв'язку з чим стосовно жителів Миколаївської області, причетних до цього, проводиться досудове розслідування.
Встановлено, що в Очакові мав місце випадок придбання 45 сухих пайків виробництва США, які були призначені для продовольчого забезпечення учасників міжнародних навчань «Сі Бриз» у 2011 році.
Читайте такожМіноборони: військові пайки, які намагалися продати, залишились після проведення навчань «Сі-Бриз 2011»
Прокурорська перевірка триває. За її наслідками буде прийнято рішення щодо реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення.