Прокуратура вивчає забезпечення продуктами та використання у військових частинах сухпайків

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, проводиться перевірка додержання законодавства щодо використання у військових частинах сухих пайків, у тому числі виробництва США, придбаних для продовольчого забезпечення українських військовослужбовців.

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За інформацією МВС України, виявлено факт незаконного продажу американських сухих пайків, у зв'язку з чим стосовно жителів Миколаївської області, причетних до цього, проводиться досудове розслідування.

Встановлено, що в Очакові мав місце випадок придбання 45 сухих пайків виробництва США, які були призначені для продовольчого забезпечення учасників міжнародних навчань «Сі Бриз» у 2011 році.

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Прокурорська перевірка триває. За її наслідками буде прийнято рішення щодо реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення.