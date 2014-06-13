У НАТО стурбовані через повідомлення про російські танки в Україні

Генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен стурбований повідомленнями про ескалацію кризи у східній Україні.

Про це йдеться у заяві генсекретаря НАТО, розміщеній на сайті Північноатлантичного альянсу.

Генсек НАТО стурбований повідомленнями про те, що "проросійські озброєні банди отримують важке озброєння з Росії, у тому числі російські танки".

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"Ми бачили повідомлення, що російські танки та інші броньовані машини, можливо, перетнули кордон зі східною Україною. Якщо ці повідомлення підтвердяться, це означатиме серйозну ескалацію кризи у східній Україні", - заявив він.

"Я, як і раніше, закликаю Росію завершити відведення своїх збройних сил на кордоні з Україною, щоб зупинити потік зброї і бойовиків через кордон, а також здійснити свій вплив на збройних сепаратистів скласти зброю і припинити насильство. Ми закликаємо Російську Федерацію виконати свої Женевські зобов'язання і співпрацювати з урядом України, який реалізує свої плани із забезпечення миру, єдності і реформ", - наголосив Расмуссен.