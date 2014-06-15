Росія направила ноту протесту з приводу подій біля свого посольства в Україні

Крім цього, у ноті протесту говориться, що потрібно відшкодувати заподіяний збиток, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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«У тому, що стосується вакханалії, влаштованої молодиками з неонацистськими та іншими непристойними гаслами щодо російського посольства, то направлена офіційна нота до МЗС України з вимогою виявити і покарати винних, відшкодувати заподіяну серйозний збиток», - сказав Сергій Лавров. «Будемо домагатися чіткої реакції наших українських колег», - сказав він, передають РІА Новини.