Росія направила ноту протесту з приводу подій біля свого посольства в Україні
20:12, 15 червня 2014Політика
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Міністерству закордонних справ (МЗС) України направлена нота протесту з вимогою покарати винних у «вакханалії» біля будівлі російського посольства в Києві.
фото REUTERS
Крім цього, у ноті протесту говориться, що потрібно відшкодувати заподіяний збиток, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
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«У тому, що стосується вакханалії, влаштованої молодиками з неонацистськими та іншими непристойними гаслами щодо російського посольства, то направлена офіційна нота до МЗС України з вимогою виявити і покарати винних, відшкодувати заподіяну серйозний збиток», - сказав Сергій Лавров. «Будемо домагатися чіткої реакції наших українських колег», - сказав він, передають РІА Новини.
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