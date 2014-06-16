РНБО хоче щодня повідомляти зведену інформацію про ситуацію на сході та в Криму

Рада національної безпеки та оборони щодня надаватиме скоординовану інформацію від різних силових відомств про ситуацію на сході України та в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар РНБО Андрій Парубій під час прес-конференції.

«Одні з теоретиків гібридних війн говорять про термін поширення в країні, на яку здійснюється атака, невдоволення будь-якого типу», - зазначив він.

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Парубій зауважив, що для боротьби в інформаційній війні «ми прийшли до розуміння, що окрім загальної подачі інформації від усіх різних відомств, які є в нашій державі, ми будемо давати зведену інформацію про те, що відбувається на сході, і цю зведену інформацію ми будемо давати».

За його словами, ця зведена інформація буде йти кожного дня, для того, щоб журналісти отримували збалансовану і скоординовану між різними силовими відомствами інформацію.

Парубій представив Володимира Чепового, який буде «кожен день о 12-й годині повідомляти зведені дані від різних служб про ситуацію на сході і в Криму».