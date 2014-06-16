Луценко не виключає агресії РФ через "нейтральну" Білорусь

Таку думку Луценко висловив в ефірі білоруського Єврорадіо.

За його словами, диктатори мінливі в своїх настроях та залежні від багатьох зовнішніх факторів. Насамперед вони думають про власні інтереси, і вже потім – в останню чергу – про інтереси сусідніх держав. Тому повністю виключати можливість агресії Російської Федерації на Україну з території Білорусі не варто.

«Я з великою часткою недовіри слухаю виступи пана Лукашенка, хоча вони й підкупляють своєю дружелюбністю. Проте я завжди пам’ятаю, що його позиція змінюється від результатів його переговорів з Кремлем. Не виключено, що йому знову запропонують знижку на нафту, газ, або ж нададуть преференції для його родинного бізнесу. Позиція Лукашенка вже неодноразово змінювалася в ключових питаннях європейської безпеки», - цитує Луценка прес-служба «Третьої української республіки».

Читайте такожЛукашенко побажав Україні не втрачати Крим і забрати Януковича додомуВін визнав, що слухати запевнення у «братерській підтримці територіальної цілісності» приємно, але «український кордон по всьому периметру має бути надійно захищеним».

«Я не вірю в те, що білоруси хочуть війни з Україною. Проте мене нічого не дивує в поведінці Росії, яка може спокійнісінько використати територію Білорусі для агресії проти України», - сказав Луценко.

Він нагадав, як свого часу гітлерівські війська обійшли «лінію Мажино» через формально нейтральну державу.

«Політика Путіна все більше нагадує політику Гітлера зразка 1938 року. І політика Європи все більше нагадує ту беззубу політику стримування явної агресії. Тому коли хтось думає, що «лінію Мажино», яку ми збираємося звести на кордоні з Росією, не можна буде обійти через територію нейтральної країни, як це вчинив Гітлер через територію Бельгії, він помиляється. Саме тому Українська держава мусить мати укріплений кордон по всьому його периметру, бо такою є ціна співіснування поруч з диктаторською державою», - підсумував Луценко.