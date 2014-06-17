Геращенко призначена Уповноваженим Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі

10:33, 17 червня 2014
Політика
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Ірина Геращенко призначена Уповноваженим Президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях

Геращенко призначили Уповноваженою Президента / telegraf.com.ua

Про це йдеться в указі Президента Порошенка № 533/2014.

Уповноважений Президента України здійснює свою діяльність на громадських засадах.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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