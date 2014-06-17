Геращенко призначена Уповноваженим Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Ірина Геращенко призначена Уповноваженим Президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях

Про це йдеться в указі Президента Порошенка № 533/2014. Уповноважений Президента України здійснює свою діяльність на громадських засадах. Читайте такожПорошенко призначив Луценка своїм позаштатним радником Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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