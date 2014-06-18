Тіла військових, які загинули у збитому Іл-76, сьогодні перевезуть до Дніпропетровська та Маріуполя

Тіла військових, які загинули у збитому бойовиками військово-транспортному літаку Іл-76 в аеропорту Луганська, будуть сьогодні перевезені у Дніпропетровськ і Маріуполь міжнародною організацією “Червоний Хрест”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. міністра оборони України Михайло Коваль.

Читайте такожЯрема: Найбільше українських військовослужбовців загинуло не в боях

Міністр зауважив, що досягнуто домовленості з міжнародною організацією “Червоний Хрест”, яка допомагатиме у здійсненні евакуації тіл військових у Дніпропетровськ та Маріуполь.

“Ми робимо це разом під егідою Червоного Хреста”, - сказав Коваль і додав, що якраз в ці хвилини операція триває.

Читайте такожМиколаївська область передасть армії новий літак замість збитого терористами - губернатор

Як повідомляв УНІАН, 14 червня близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака перебували 9 членів екіпажу та 40 військовослужбовців. Усі вони загинули.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «теракт».