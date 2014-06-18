Проросійські волонтери обіцяли відправити біженців з Донбасу до Криму, а вивезли під Вороніж - ЗМІ

Проросійські волонтери, які обіцяли вивезти біженців зі Сходу України в Крим, відправили їх у Росію, біженці просять повернути їх в Україну.

Про це "Українській правді" телефоном повідомила біженка Юлія.

За її словами, минулого тижня її з дитиною проросійські волонтери обіцяли доправити з Краматорська у Крим як біженку.

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Однак в день виїзду з Маріуполя, звідки їх мали відправити, виявилося, що везуть її не у Крим, а у Донецьк.

Там вони чекали 4 дні в готелі, а після цього її повезли у Росію.

"Вчора нас привезли у Воронезьку область у дитячий будинок десь за 6 кілометрів їзди від самого Воронежа", - сказала вона.

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"Привезли у будинок для дітей-сиріт", - додала вона.

"Про Крим сказали, що місць немає", - пояснила Юлія.

За словами Юлії, вона б хотіла переїхати у інше місце, або повернутися в Україну, але не має грошей на це.

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Як відомо, раніше вже була ситуація, коли сиріт з України насильно вивезли в Ростов-на-Дону, а потім під тиском України повернули літаком назад.