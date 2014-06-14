ГПУ порушила справу за фактом вивезення українських дітей-сиріт в РФ
01:11, 14 червня 2014Політика
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Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом вивезення українських дітей-сиріт з міста Сніжне Донецької області на територію Російської Федерації.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.
"12 червня терористи захопили автобус з дітьми, що прямував в оздоровчий табір у Дніпропетровській області. Замість цього малюків вивезли в Росію", - йдеться в повідомленні відомства.
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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.
Також Генеральна прокуратура перевіряє законність дій місцевих органів влади, прикордонної та митної служб при організації перевезення дітей, перетину ними кордону України.
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