ГПУ порушила справу за фактом вивезення українських дітей-сиріт в РФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

"12 червня терористи захопили автобус з дітьми, що прямував в оздоровчий табір у Дніпропетровській області. Замість цього малюків вивезли в Росію", - йдеться в повідомленні відомства.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Також Генеральна прокуратура перевіряє законність дій місцевих органів влади, прикордонної та митної служб при організації перевезення дітей, перетину ними кордону України.