ЄС не ухвалить рішення щодо переходу до третьої фази санкцій проти Росії - джерело

Таким чином, відповідне рішення не буде ухвалено у понеділок на засіданні Ради ЄС. Про це власному кореспонденту УНІАН повідомило дипломатичне джерело. Засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у понеділок, 23 червня в Люксембурзі.

Більш того, дипломат стверджує, що аналогічне рішення, чи навіть рішення розширити списки з іменами другої фази, не буде ухвалено і на саміті ЄС, який пройде 26-27 липня в Іпрі та в Брюсселі.

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За словами джерела, наразі є група країн ЄС, які проштовхують це питання, але є великий супротив.

"Більш за все, ЄС не піде на те, щоб ухвалити рішення щодо третього етапу санкцій щодо Росії. Тим більше, що й на недавньому засідання на рівні послів цьому питанню не було присвячено багато часу. А це значить, що питання не готове для повноцінного розгляду”, - зауважив дипломат.

Інше джерело стверджує, що ЄС не піде на введення третього етапу, яким можливі застосування санкцій по відношенню компаній, через юридичні проблеми.

"Наразі це питання вивчається дуже ретельно, і для цього (введення санкцій проти компаній) має бути серйозне підґрунтя в разі, якщо ці компанії звернуться до суду”, - деталізує співрозмовник.

Дипломат стверджує, що максимум, на що можна розраховувати, так це на те, що Рада ухвалить рішення про заборону постачання товарів з Криму.

Слова дипломатів підтверджує проект висновків, текстом якого володіє агентство УНІАН. Проект підготовлений для ухвалення у понеділок по результатам обговорення українського питання міністрами закордонних справ. Хоча, як стверджують джерела, цей варіант не є остаточним.

Зокрема, у пункті, в якому згадують слова "цільові міри”, мова йде про те, що "Рада нагадає про підготовчу роботу... щодо застосування можливих цільових мір, якщо цього буде вимагати подальший розвиток подій”.

Крім того, серед пунктів, які прописані на сьогодні у проекті, можна виділити заклик до Росії вжити свій вплив на сепаратистів, щоб покласти край насильству та скласти зброю.

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Також у проекті зазначається, що Рада привітає інаугурацію Петра Порошенка, як нового президента України.

"ЄС заохочує українську владу продовжувати прикладати зусилля у проведенні реформ, включаючи реформу Конституції та децентралізації влади, судової реформи”, - сказано в проекті.

Також Рада заявить, що "очікує на підписання частини Угоди про асоціацію, що залишається, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі”.