Україна презентує на засіданні Ради ЄС 23 червня мирний план врегулювання ситуації на сході

16:11, 19 червня 2014
Політика
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Україна презентує мирний план врегулювання ситуації на сході країни на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 23 червня в Люксембурзі.

Совет Европы / Wikimedia.org

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко, представляючи нового міністра закордонних справ України Павла Клімкіна в МЗС.Читайте такожСША підтримали план Порошенка з припинення вогню

“23 червня, я думаю, що вас будуть чекати в Люксембурзі на засіданні Ради міністрів закордонних справ, де ми будемо робити презентацію мирного плану України по врегулюванню ситуації на сході”, - сказав Порошенко.

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