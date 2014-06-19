Україна презентує на засіданні Ради ЄС 23 червня мирний план врегулювання ситуації на сході
16:11, 19 червня 2014Політика
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Україна презентує мирний план врегулювання ситуації на сході країни на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 23 червня в Люксембурзі.
Україна презентує на засіданні Ради ЄС 23 червня мирний план врегулювання ситуації на сході / Wikimedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко, представляючи нового міністра закордонних справ України Павла Клімкіна в МЗС.Читайте такожСША підтримали план Порошенка з припинення вогню
“23 червня, я думаю, що вас будуть чекати в Люксембурзі на засіданні Ради міністрів закордонних справ, де ми будемо робити презентацію мирного плану України по врегулюванню ситуації на сході”, - сказав Порошенко.
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