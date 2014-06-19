Україна презентує на засіданні Ради ЄС 23 червня мирний план врегулювання ситуації на сході

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко, представляючи нового міністра закордонних справ України Павла Клімкіна в МЗС.Читайте такожСША підтримали план Порошенка з припинення вогню

“23 червня, я думаю, що вас будуть чекати в Люксембурзі на засіданні Ради міністрів закордонних справ, де ми будемо робити презентацію мирного плану України по врегулюванню ситуації на сході”, - сказав Порошенко.