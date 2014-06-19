Порошенко очікує, що дострокові вибори у ВР відбудуться восени

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила уповноважений Президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко.

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"Президент у своєму мирному плані запропонує свої зміни до Конституції, які гарантуватимуть широкі права регіонам і децентралізацію... Серед цих пунктів - дострокові місцеві і парламентські вибори. Парламентські вибори мають відбутися, на думку президента, восени цього року, тому що нинішній парламент не відповідає сьогодні баченню українців, їх поглядам на те, яким має бути законодавчий орган влади", - сказала Геращенко.

Вона нагадала, що план президента складається з 14 пунктів, серед яких коротке одностороннє тимчасове припинення вогню, зміцнення кордону, звільнення заручників, обов'язкове роззброєння, амністія для тих сепаратистів, які не вчинили тяжких злочинів та ін.